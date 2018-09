Drohnenalarm beim Salzburger EU-Gipfel

Zu dem „Luftangriff“ kam es am frühen Abend, als es sich Europas Mächtige langsam beim Dinner in der Felsenreitschule mit traditionellem Kalbsschnitzel und Sachertorte mit Schlagobers gemütlich machten. Im Zuge der Überwachung drangen gleich drei Drohnen in den gesperrten Luftraum in den Bereichen Festung und Haus der Natur ein.