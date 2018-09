Tennis-Hammer: Doppel mit Federer und Djokovic!

Nach der erfolgreichen Weltpremiere vor einem Jahr in Prag geht von Freitag bis Sonntag zum zweiten Mal der Laver Cup in Szene. In Anlehnung an den Ryder Cup im Golf geben sich eine Reihe von Tennis-Stars diesmal in Chicago zu einer lukrativen Exhibition Team Europa gegen Team Welt die Ehre. Und die Fans können sich auf eine wahre Traum-Doppelpaarung am ersten Tag freuen.