Supermarkt verbannt Nähnadeln aus Sortiment

Mann landete im Spital

Die Nadeln waren in der vergangenen Woche zum ersten Mal in Erdbeeren der Supermärkte im ganzen Land gefunden worden. Die Erdbeeren stammten von einem Hof in Queensland. Seitdem wurden Nadeln in Erdbeeren, Bananen und Äpfeln gefunden. Behörden befürchteten, die Berichte hätten auch Nachahmungstäter inspiriert. Mindestens ein Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er eine Erdbeere mit Nadel darin gegessen hatte.