Inhaftierte stieß Kinder Treppe hinunter - tot

Schrecklicher Vorfall in einem Gefängnis in Rom: Eine psychisch kranke Deutsche hat in Haft ihre beiden Kinder eine Treppe hinuntergestoßen. Ein wenige Monate altes Mädchen starb sofort, im Krankenhaus verloren nun die Ärzte den Kampf um das Leben den nicht einmal zwei Jahren alten Buben. Er wurde am Mittwoch für hirntot erklärt.