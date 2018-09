Karriere-Aus mit 29! Ex-Liverpool-Star nervenkrank

Darby selbst ging nun via Klubmitteilung an die Öffentlichkeit, bittet aber darum, seine Privatsphäre zu achten, „damit ich mich auf den Kampf einstellen kann, der mit bevorsteht“. Trainer Phil Parkinson zeigt sich geschockt, sagt: „Das Beste von ihm haben die Fans wegen begrenzter Einsätze im First Team gar nicht zu sehen bekommen. Ich kann aber versichern, dass er großen Anteil am Klassenerhalt der letzten Saison hatte.“