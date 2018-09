Auffälliger Trolley soll Burka-Räuber entlarven!

Bank in Linz überfallen

Am 25. Juli 2018 um 08.46 Uhr hat derselbe Täter eine Bank in Linz überfallen. Er bedrohte die Bankangestellten mit einer Pistole und bediente sich in weiterer Folge selber aus der Kassenlade. Im Anschluss flüchtete er abermals mit einem Roller, wobei dieser einen Elektroantrieb hatte.