Heikler Einsatz bei Silo-Brand

Gleich zu mehreren Einsätzen mussten die Feuerwehren im Land am Dienstagabend ausrücken. In Henndorf brannte ein Staub-Silo bei einer Reststofftechnik-Firma, in Nußdorf bei einem Bauern und in der Stadt Salzburg fing ein Modellbau-Akku in einem Keller Feuer.