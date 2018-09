Prominente Blutprobe am Weg durchs Labor

„Man fühlt sich hier in den besten Händen“, lobt er das Team. Das neue Institutsgebäude bringt einen Motivationsschub. 42,3 Millionen Euro wurden investiert. Beengtes Arbeiten ist Geschichte. „Die baulichen Gegebenheiten erlauben jetzt neueste Medizintechnik“, freut sich Elisabeth Haschke-Becher, Primaria an der Labordiagnostik. Die Zeiten, wo es für fast jedes Gerät ein eigenes Kämmerlein gab, sind vorüber. Die Prozesse wurden optimiert. Im Ernstfall geht es jetzt noch schneller: „Wenn der Schockraum anruft, dass eine Probe am Weg ist, stufen wir alles andere zurück“, erklärt Prof. Haschke-Becher. Die Mitarbeiter legen im neuen Gebäude viele Schritte zurück: „Rund 6000 sind es bei mir täglich“, erzählt der leitende Oberarzt Janne Cadamuro.