Autolenker nach Unfall hilflos in Wrack verbrannt

An der Gabelung der A2 mit der S6 kam es gegen 22 Uhr zu dem folgenschweren Unfall. Nachdem der Lenker mit dem Wagen gegen den Dämpfer geprallt war, wurde das Fahrzeug zurück auf die S6 geschleudert, der Fahrer in dem völlig ramponierten Auto eingeklemmt. Nur Augenblicke später stand es auch schon in Flammen und brannte lichterloh.