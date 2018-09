2017 waren 493 Drogenlenker unterwegs - pro Tag

Unfallrisiko bis zu zehnmal höher

Bereits im Vorjahr hatte das KFV eine derartige Studie durchgeführt, damals waren ebenfalls etwas mehr als 1000 Menschen zwischen 17 und 65 Jahren befragt worden - und auch im Vorjahr waren es vier Prozent, die zugaben, unter Rauschmitteleinfluss unterwegs gewesen zu sein. Auf das enorme Risiko, das Drogenkonsum im Straßenverkehr mit sich bringt, hatte damals bereits KFV-Geschäftsführer, Othmar Thann, hingewiesen. „Es fehlt das Bewusstsein, wie sich Drogen am Steuer auswirken können“, so Thann. Die Gefahr, als Lenker in einen Unfall verwickelt und schwer verletzt oder sogar getötet zu werden, ist unter Einfluss von Suchtgift bis zu zehnmal höher.