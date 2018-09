Schloss Mirabell: Beim Gipfel bleiben Fenster zu

Breit informiert wurde bereits über mögliche Straßen- und Platzsperren: „Grundsätzlich betrifft es den Pkw-Verkehr“, betont Rausch. So bekamen selbst die Dauerparker in der Mirabellgarage Ersatzstellplätze in der Mönchsberggarage. Radfahrer und Fußgänger hingegen werden kaum von den Sperrmaßnahmen betroffen sein. Wer sich Ärger oder Wartezeiten ersparen will, schwingt sich aufs Rad.

Außerdem wird die Polizei heute einen „Google Maps“-Link via Homepage und soziale Medien wie Twitter und Facebook veröffentlichen: mit detailreichen Infos über die Verkehrsmaßnahmen. Überhaupt will die Exekutive im Laufe des Gipfels aktuell und zeitnah die Mitbürger informieren.