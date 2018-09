Rapid und seine Fans: 65.000 Euro für Kinderhospiz

Das Kinderhospiz im Wien ist für Familien mit Kindern, die an lebensverkürzenden Krankheiten leiden, eine wichtige Anlaufstelle. Denn dort erhalten neben den Patienten auch ihre Geschwister und Eltern die so wichtige unterstützende Betreuung. Da der Verein sich aber nur durch Spenden finanziert, ist Hilfe dringend notwendig. So können Sie helfen: ERSTE BANK, KINDERHOSPIZ NETZ, IBAN: AT23 2011 1825 4479 3000 BIC: GIBAATWWXXX