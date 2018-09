Katzenfamilie ging auf Reisen

„Als ich die Katzerln schließlich entdeckt habe, hab ich sofort die Anlage gesperrt“, so Legath. Gerade an einem Samstag ein finanzielles Risiko. Die Schlange an Autos war laut Augenzeugen riesig. Die Besitzer mussten gegen Mittag sogar eigene Fallen für die Tiere besorgen, anders war das Einfangen nicht möglich. „Die Kleinen sind erst acht Wochen alt und nicht sehr folgsam“, so Katzen-Besitzerin Margit R.