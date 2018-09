Tödlicher Motorradunfall in Osttirol

Weil ein Pkw-Lenker (71) aus Lienz am Sonntag auf der Gailtalstraße in Obertilliach auf die Gegenfahrbahn geraten war, kollidierte er mit einem Motorradfahrer (61) aus Italien. Der Biker starb noch an der Unfallstelle. Seine am Sozius mitgefahrene Frau (62) wurde schwer verletzt.