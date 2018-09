Bundesheer-Soldaten kehren jetzt nach Gasen zurück

Die Horror-Serie begann Mitte Juni, als orkanartige Sturmböen über Gasen hinwegfegten und für große Verwüstung sorgten. Bürgermeister Erwin Gruber schrieb damals an seine Bürger: „Leider haben wir schon das dritte Jahr in Folge an den Auswirkungen von Niederschlag oder orkanartigen Windböen zu knabbern. Das Schadensausmaß ist enorm und beträgt 1,5 Millionen Euro. Am 14. Juni wurden wir zum Katastrophengebiet erklärt und gleichzeitig wurde das Bundesheer zum Assistenzeinsatz berufen.“