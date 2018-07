Pioniere rücken ab - Gasen räumt weiter auf

Riesige Mure drohte abzugehen - Pioniere griffen ein

Das dritte Jahr in Folge haben die Unwetter Gasen schlimm erwischt. Am 13. Juni fuhr ein Wirbelsturm in die Fichtenwälder, warf sie um wie Streichhölzer. Einige Hänge an der L 104 Richtung Birkfeld sahen aus wie nach einem Atomtest.