Palästinenser ersticht im Westjordanland Israeli

12-jähriger Bub von Tränengasgranate getötet

Hunderte Palästinenser nahmen am Samstag am Begräbnis eines zwölfjährigen Buben teil, der am Vortag bei Protesten an der Grenze getötet worden war. Nach Angaben eines Freundes war der Bub von einer Tränengasgranate tödlich getroffen worden. Die israelische Armee äußerte dagegen am Sonntag Zweifel und erklärte, es gebe Hinweise, wonach das Kind durch von Demonstranten geworfene Steine getroffen wurde.