Thiem ballert Österreich in die Weltgruppe!

Österreich ist damit erstmals seit 2013 wieder in der obersten Spielklasse des Traditionsbewerbs, der vor wenigen Wochen einer großen Reform ab 2019 unterzogen wurde. Thiem und Co. spielen nun am 2. und 3. Februar 2019 entweder zu Hause oder auswärts, im Falle eines Sieges ist man beim Finalturnier der besten 18 Nationen im November 2019 an einem gemeinsamen Finalort dabei. Der Gegner wird erst am 26. September in London ausgelost.