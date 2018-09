Junge Frau rammte ihrem Freund Messer in den Arm

Ein Beziehungsstreit in einer Wohnung am Sankt-Georgs-Weg in Innsbruck nahe der Allerheiligenhöfe endete am Samstag Nachmittag blutig. „Ein junges Paar ist erst verbal und dann handgreiflich aufeinander losgegangen“, erklärt die Polizei. Daraufhin soll die Frau (20) ein Messer gezückt haben ...