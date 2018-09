Langfinger bei Ausbruch aus Wiener Lokal ertappt

Gegen 23.10 hatte ein Zeuge den Mann in dem geschlossenen Lokal gesehen und sofort die Polizei informiert. Nur wenig später traf die Streife auch schon in der Stumpergasse in Mariahilf ein, konnten den 28-jährigen Verdächtigen antreffen, der gerade schnellen Schrittes den Tatort verlassen wollte.