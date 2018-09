Doppel-Frust: Australien siegt in vier Sätzen!

Dennoch, so Melzer, müsse man anerkennen, dass die Australier in den vier Sätzen viel näher an den Breaks waren als man selbst und auch verdiente Sieger waren. Marach konnte übrigens vorerst nicht sagen, ob er wegen der Leistenverletzung kommende Woche in Metz, wo er an der Seite von Jürgen Melzer antreten will, spielen kann. Dominic Thiem hat es nun in der Hand, die uneinholbare 3:1-Führung herzustellen. Egal, ob gegen de Minaur, oder den wegen einer Erkrankung zuletzt nicht eingesetzten John Millman, ist der Weltranglisten-Achte Favorit.