Novak: „Das war mit Abstand mein schönster Sieg“

Vielleicht hatte auch Dominic Thiem davon gehört, dass es am Nachmittag regnen sollte. Denn er zündete im Auftakt-Einzel gegen Jordan Thompson von Beginn an den Turbo, begeisterte die Massen mit grandiosem Tennis und siegte in nur 1:34 Stunden 6:1, 6:3, 6:0. „Mehr kann man sich nicht wünschen, ich habe nahtlos an meine Leistung von den US Open angeschlossen“, freute er sich.