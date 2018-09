Ab Oktober neuer Zeitplan für den Straßenstrich

Im Schutz der Nacht bieten Prostituierte ihre Dienste, wie berichtet, auf der Brunner Straße in Wien-Liesing an. Die Bevölkerung bekommt davon kaum etwas mit - was sich ab dem 1. Oktober aber ändert. Denn ab da dürfen sich die Frauen bereits zum Geschäftsschluss, also ab 20 Uhr, öffentlich präsentieren.