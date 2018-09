Blaulicht gegen Rotlicht in Wien-Liesing: Bis zu 40 Frauen bieten jede Nacht auf der Brunner Straße ihre Sexdienste an - unter den wachsamen Augen der zuständigen Kriminalisten, die den Mädchen regelmäßig einen „Besuch“ abstatten. Die „Krone“ begleitete die Ermittler bei ihrer jüngsten Razzia am Straßenstrich.