Adi Hütter kämpft gegen Dortmund-Fluch an

In der Defensive hat Trainer Adi Hütter zusätzliche Personalsorgen: Am Dienstag verletzte sich Andi Herzogs Schützling Taleb Tawatha im Länderspiel der Israeli in Nordirland, der Verteidiger ist wegen Rückenproblemen fraglich. Für Torjäger Ante Rebic käme ein Einsatz zu früh. Dortmund hat die jüngsten 24 Heimspiele (17 Siege, sieben Remis) an einem Freitagabend nicht verloren und Frankfurt zuhause zuletzt siebenmal in Folge besiegt. Hütter: „In Freiburg hatten wir auch seit 20 Jahren nicht mehr gewonnen, konnten diese Serie mit dem 2:0 zum Saisonstart durchbrechen.“