NASA-Doktor macht den Außerirdischen wieder munter

„Von der Historie her“, sagt Toto Wolff, „sind wir in Singapur klarer Außenseiter. Die DNA unseres Autos deckt sich nicht mit Strecken wie hier oder Monaco. Selbst 2016, als wir 19 von 21 Rennen gewonnen haben, hatten wir hier keine Chance.“ Weiße Mercedes-Flagge noch vor dem heutigen Trainingsauftakt? „Nein, im Gegenteil. Mit dem Erfolg in Monza ist die Stimmung im Team noch spezieller, wir gehen alle mit einem besonderen Gefühl an diese Aufgabe heran. Die Motivation, hier zu gewinnen, ist extrem groß.“