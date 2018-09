Steirische SPÖ jetzt für Kopftuchverbot in Schulen

Kindergärtnerinnen mit Kopftuch in Graz

Ein Kopftuchverbot für Pflichschülerinnen fordert der Grazer VP-Sozial- und Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner schon länger. Er will das Verbot auch auf Pädagoginnen ausgeweitet wissen - in Schulen und (!) Kindergärten. Hohensinner: „Dass Pädagoginnen in Grazer Kindergärten Kopftuch tragen, und solche Fälle gibt es, ist für mich nicht akzeptabel. Das verwirrt die Kinder.“