Parksheriff attackiert, gewürgt und getreten

Wegen eines Strafzettels ist ein 28 Jahre alter Mann am Mittwochvormittag in Wien völlig ausgerastet und hat einen 32 Jahre alten Parksheriff in seiner Wut verletzt. Der aufgebrachte Lenker packte den Mann am Kragen und würgte ihn, als er sich weigerte, die Anonymverfügung zurückzunehmen. Nach einem finalen Tritt suchte der mutmaßliche Angreifer das Weite, er konnte wenig später gefasst werden. Bereits einige Stunden zuvor hatten es Beamte in der Wiener City mit einem rabiaten Betrunkenen zu tun bekommen.