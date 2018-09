Burka-Prügelei: Kann dieses Video echt sein?

Damit nicht genug, prügeln indessen auch die drei anderen Burka-Trägerinnen wüst aufeinander ein. Im Video ist zu sehen, wie ein zweites Kleinkind, das vorne an einer der Frauen in einem Tragegeschirr hängt, durch die Schläge heftig durchgeschüttelt wird. Am Ende stehen einander dann alle fünf Frauen gegenüber, versuchen sich gegenseitig den Schleier vom Kopf zu reißen und ziehen sich an den Haaren. Scheinen aber am Ende des Clips sichtlich ermüdet.