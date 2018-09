Alte Zugtrasse: Land Steiermark zieht Kauf durch

Die Kritik der Opposition im steirischen Landtag ist so uneinheitlich wie die Parteifarben: Während Lambert Schönleitner (Grüne) und Werner Murgg (KPÖ) für die Erhaltung der - seit fast 20 Jahren stillgelegten - Bahnstrecke von Trofaiach nach Vordernberg eintreten, würde Marco Triller (FPÖ) das ÖBB-Grundstück am liebsten stückweise an die Anrainer verkaufen.