Ist Jessica Green die neue Megan Fox?

Ähnliche Schauspielkarriere

Auch die Schauspielkarriere verlief ähnlich: Fox gab ihr Debüt mit 15 Jahren - Green mit 17. Der Sprung zur Schauspielerei gelang der Amerikanerin mit dem Film „Holiday in the Sun“, der Australierin mit der Serie „Lightning Point“, die in den USA auch unter dem Titel „Alien Surf Girls“ bekannt ist. Während Megan Fox mit ihrer Rolle im Hollywood-Blockbuster „Transformers“ international auf sich aufmerksam machte, konzentriert sich Jessica Green derzeit auf große Serienproduktionen - so ist sie neben „The Outpost“ in der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Roman Empire“ als Cleopatra zu sehen.