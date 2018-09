Juncker verlangt von Österreich Asyl-Lösungen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) begrüßten diesen Ansatz vor dem Ministerrat am Mittwoch in Wien. In einem schriftlich übermittelten Statement wurde Kurz ausführlicher: Der Vorschlag zur Frontex-Aufstockung sei „sehr begrüßenswert als wichtiger Schritt hin zu einem ordentlichen Schutz der EU-Außengrenzen“. Dies werde auch ein wichtiges Thema beim informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Salzburg sein. Zustimmung kam vom Bundeskanzler auch für den Aufruf Junckers, dass die Europäische Union am Westbalkan als geeinter Akteur auftreten müsse. Ohne diese Länder sei die EU nicht komplett, meinte Kurz. Es brauche rasch Fortschritte in der EU-Beitrittsperspektive.