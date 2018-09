Herzog: Zweites Spiel, zweite Niederlage

Erster England-Sieg seit WM-Viertelfinale

England kam hingegen nach dem Fehlstart zum ersten Sieg seit dem WM-Viertelfinale. Das Team von Trainer Gareth Southgate besiegte in einem Test in Leicester die Schweiz mit 1:0 (0:0). Für Schweiz war es nach dem 6:0-Sieg in der Nations League gegen Island vor drei Tagen ein kleiner Dämpfer. Die Three Lions überzeugten zwar erneut nicht, siegten aber dank des Treffers von Marcus Rashford (54. Minute).