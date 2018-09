Eros Ramazzotti kommt im April nach Wien

Seine Konzertreise wird der Musiker im Februar 2019 in München starten, nach Wien kommt er am 15. April. Der Vorverkauf für den Auftritt in der Stadthalle startet am Donnerstag. Mit über 50 Millionen verkauften Platten und Fans auf der ganzen Welt gehört Ramazzotti zu den international erfolgreichsten italienischen Musikern.