Widderattacke: Pensionist (78) in Lebensgefahr!

In Kirche gerettet

Ein vom nahen Gehege ausgebrochener Schafwidder hatte am Sonntagnachmittag am Parkplatz vor dem Gasthaus zunächst zwei Ausflügler angegriffen, die sich in die benachbarte Kirche flüchten konnten. Dann ging das rabiate Schaf - es ist gerade Brunftzeit - auf den 78-Jährigen aus Kremsmünster und dessen Ehefrau los.