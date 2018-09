Selbstfahrender Bus in Pörtschach unterwegs

Vier Stunden täglich - zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag - ist der Bus an Werktagen im Einsatz, erklärt Projektleiter Walter Prutej: „Seit Juni sind wir im Forschungsechtbetrieb.“ Die etwa einen Kilometer lange Strecke führt vom Pörtschacher Bahnhof zum See und über eine Schleife wieder zurück, zwölf Minuten dauert eine Runde. Dass dabei schon mehr als 1000 Personen befördert wurden, ist aber nur ein Nebeneffekt - in erster Linie stehen nämlich einige Forschungsfragen am Plan, die mithilfe des Smart Shuttles beantwortet werden sollen.