Zigarette im Bett aus Hand gefallen: Wohnungsbrand

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Enns zu einem Wohnungsbrand. Beim Eintreffen konnten die Polizisten auf der Rückseite eines Mehrparteienhauses aus dem Fenster einer Dachgeschoßwohnung Flammen wahrnehmen. Gleichzeitig traf auch die Feuerwehr Enns am Brandort ein.