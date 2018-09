Messerstecher metzelte sieben Menschen nieder

Ähnlicher Vorfall in Amsterdam vor wenigen Tagen

Erst vor Kurzem hatte sich ein ähnlicher Vorfall in Amsterdam zugetragen: Ein 19-Jähriger hatte zwei Touristen im Hauptbahnhof niedergestochen und schwer verletzt. Der Terrorist begründete seine Tat damit, dass in den Niederlanden der Prophet Mohammed, der Koran, der Islam und Allah beleidigt würden.