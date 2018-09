Ruttensteiner: „Sind in Europa im Niemandsland“

Wie schauen nun die nächsten Schritte aus?

Es geht jetzt um die Konzeption einer nationalen Philosophie. In diesen israelischen Weg will ich reinschreiben, was die Ziele in den nächsten fünf bis zehn Jahren sind. Da will ich dann die Zustimmung von unserem Verband IFA und der israelischen Regierung, einen nationalen Schulterschluss für eine umfassende Reform. Wenn das gelingt, geht es sofort an die Umsetzung. Allen muss klar sein, dass man in eine Rückkehr an die europäische Spitze wesentlich mehr investieren muss als bisher. Ich bin da zuversichtlich.