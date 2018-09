Herzogs Trainer-Debüt bei Israel ging in die Hose!

Andi Herzog ist mit einer Niederlage in seine neue Aufgabe als Teamchef der israelischen Fußball-Nationalmannschaft gestartet! Die Israelis verloren am Freitagabend zum Auftakt der Nations League in Liga C in Elbasan gegen Albanien 0:1. Italien kam in der ersten Liga gegen Polen zu Hause nicht über ein 1:1 hinaus, Russland feierte in Liga B einen 2:1-Auswärtssieg in der Türkei.