„Simpsons“-Panne blieb jahrelang unentdeckt

Seit 1991 spielt es die beliebte Fernsehserie „Die Simpons“ regelmäßig im Fernsehen. Seitdem ist der Kult um die gelben Springfield-Bewohner ungebrochen. Doch was nicht immer alle Zuschauer mitbekamen: In vielen Episoden haben sich Fehler eingeschlichen. Am Mittwoch posaunte Produzent Matt Selman (46) eine große Panne selbst in die Welt hinaus.