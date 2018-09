Lewis Hamilton liebäugelt mit Mode-Karriere

Er könne noch „locker weitermachen, bis ich 40 bin“. Doch er wisse „wirklich nicht“, was er in zwei Jahren mache. „Vielleicht werde ich noch einmal Weltmeister. Oder ich starte dann mein eigenes Modelabel“, sagte der 33-Jährige. Dieser Tage kommt Hamiltons erste gemeinsam mit einem US-Modelabel entstandene Kollektion von Herren-Sportmode in den Handel.