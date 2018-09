Weiter Wirbel um Engstelle auf Steyregger Brücke

Ein Jahr nach der 5,5 Millionen Euro teuren Sanierung muss an der Donauquerung in Steyregg wieder der Bautrupp des Landes Hand anlegen. Der Überkopfwegweiser mitten am Gehweg wird nach viel Kritik mit viel Aufwand nun doch abmontiert. Viele Steyregger werfen dem Land Pfusch am Bau vor.