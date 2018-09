2. Wolfsrudel tappt im Mühlviertel in Fotofalle

Zugewanderte Wölfe aus Bayern und Tschechien

Dank einer Fotofalle, die ein Jagdfreund von ihm aufgestellt hatte, konnte jetzt erstmals die Existenz des zweiten Wolfsrudels nachgewiesen werden. Bei den Tieren dürfte es sich um zugewanderte Wölfe aus Bayern und Tschechien handeln, so Experten. Mit jenem Rudel, das sich am Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich angesiedelt hat, haben die Tiere jedenfalls nichts zu tun. Da auch zwei Weibchen Teil des Rudels sind, lebt die Chance, dass es im kommenden Jahr vielleicht sogar Wolfbabys zu bestaunen geben wird.