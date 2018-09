Öffentliche Grillzone am Weikerlsee eingerichtet

Beim Pichlinger See, an der Donau auf Höhe der Eisenbahnbrücke oder beim Winterhafen - die Gerüchteküche brodelte zuletzt, als es darum ging, wo die Stadt eine öffentliche Grillzone einrichten könnte. Nun ist es endlich amtlich: Die Wochenend-Brutzler haben ab sofort ihr neues „Zuhause“ am Weikerlsee.