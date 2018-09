Song-Contest-Star Eric Papilaya trennte sich

In all den Jahren begleitete ihn seine Partnerin und spätere Ehefrau Julie. Wie die „Krone“ erfuhr, war es zuletzt aber leider so, wie es in vielen Ehen passiert: Man entwickelt sich auseinander. „Nach zwölf Jahren Beziehung und zwei Jahren Ehe haben Julie und ich uns einvernehmlich und respektvoll geschieden. Ich durfte die schönste Zeit mit ihr teilen, und der Schritt fällt nicht leicht“, so Papilaya über das Aus, nach dem sich beide nun ihren künstlerischen Herausforderungen stellen.