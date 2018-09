Nach Steuerdelikt: Mourinho akzeptiert Haftstrafe

Insgesamt 3,3 Millionen Euro Steuergeld aus Bildrechten soll Mourinho in seiner Zeit als Trainer von Real Madrid in den Jahren 2011 und 2012 hinterzogen haben. Die Vorwürfe waren durch von der Enthüllungsplattform Football Leaks weitergegebene Dokumente laut geworden. Sie zeigen, wie Mourinho versucht hat, Geld am Fiskus vorbeizuschleusen. Dazu trat er etwa seine Bildrechte an eine Firma ab, die dem Coach fällige Steuern ersparen sollte.