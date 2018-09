Salah, Modric & Ronaldo: Wer wird Weltfußballer?

Die Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2018 wird zwischen Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Mohamed Salah entschieden! Das gab der Fußball-Weltverband FIFA am Montag in London bekannt. Dort wird am 24. September der Sieger gekürt. Lionel Messi ist zum ersten Mal seit 2006 nicht unter den besten drei.