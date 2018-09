Australier Kyrgios sagt für Davis Cup in Graz ab

In Insiderkreisen galt es schon länger als sicher, dass Kyrgios nicht nach Graz zum Davis Cup kommen würde. Zumal er in der Woche danach beim sehr lukrativen Laver Cup in Chicago spielt. Ein Trip nach Europa passt da freilich schlecht in den Terminkalender. Nun folgte auch die offizielle Bestätigung der Absage. Australiens Davis-Cup-Kapitän Lleyton Hewitt, der sich bis zuletzt um die Teilnahme seines Aushängeschilds bemüht hatte, wird sich im Einzel nun aller Voraussicht nach auf John Millman und Youngster Alex de Minaur im Einzel verlassen. Letzterer hatte Marin Cilic in der dritten Runde über fünf Sätze ein großartiges Match geliefert, ehe er ausschied.