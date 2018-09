Chiara Ferragni heiratete in 4 Luxus-Brautkleidern

Zur Trauung am Samstagnachmittag schlüpfte die Italienerin dann in einen weißen Spitzentraum von Dior. Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri, die an diesem Wochenende auch unter den Gästen war, setzte für diese Traumkreation auf einen extravaganten Tüllrock mit langer Schleppe, unter dem sich ein eng anliegender Spitzen-Jumpsuit befand. Ein XXL-Schleier rundete den Look perfekt ab und ließ die Braut besonders schön strahlen.